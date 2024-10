Prove di mare d’inverno. Il Club del sole: "Spiaggia aperta anche per il Ttg". Domani vertice coi bagnini

Il loro è stato l’unico stabilimento aperto a Rimini nord, nell’ultimo weekend, nel raggio di 7 chilometri. Bagni tutti chiusi da Torre Pedrera fino a Rivabella, tranne quello gestito dal Club del sole a Viserba. "L’abbiamo fatto per i clienti del camping. La settimana scorsa avevamo ancora parecchi turisti, visto il meteo favorevole abbiamo continuato a dare ombrelloni, lettini e gli altri servizi in spiaggia. In effetti il nostro era l’unico stabilimento in zona", spiegano dal Club del sole, che gestisce 23 camping tra la Romagna e il resto d’Italia, tra cui quello di Rimini e i due di Riccione. Così, mentre quasi tutti i bagnini hanno deciso di chiudere dal 23 settembre per non doversi accollare la spesa per i marinai di salvataggio, imposta dalla recente ordinanza della Capitaneria di porto che obbliga gli stabilimenti che vogliono restare aperti in questo periodo a garantire comunque il servizio del salvamento, al Club del sole si sono attrezzati pagando gli addetti per una settimana in più in torretta. Domenica è stato l’ultimo giorno per i servizi di spiaggia. "Ma il ristorante resta aperto – spiegano ancora dal Club del sole – E faremo un’apertura straordinaria della spiaggia anche nei giorni della fiera del Ttg. Non daremo lettini e ombrelloni e non ci sarà il marinaio di salvataggio, ma la spiaggia sarà fruibile per i clienti". A Rimini erano aperti in tutto una decina di stabilimenti nell’ultimo weekend. E chi ha fatto questa scelta ha lavorato bene.

Tutto esaurito anche negli stabilimenti rimasti aperti a Riccione. Al bagno 75 Golden Beach, i clienti erano in tanti domenica: sembrava di essere in un piena estate. Stessa scene alla spiaggia Playa del sol, bagni 108-109. Anche qui la domenica assolata ha sorriso ai bagnini che hanno deciso di tenere aperto. Gli stabilimenti a Riccione che hanno fatto questa scelta sono stati solo 7. Tutti gli altri hanno chiuso come forma di protesta contro l’ordinanza della Capitaneria di porto. Anche nelle prossime settimane si andrà avanti così, tempo permettendo. Ma il problema si ripresenterà con il ’Mare d’inverno’ e soprattutto in primavera. Se non cambiano le regole, gli stabilimenti per restare aperti dovranno sempre garantire il servizio di salvamento. Obbligo che in passato non era previsto fino a fine maggio, quando parte la stagione dei marinai di salvataggio. Ma come è pensabile una spiaggia chiusa a Pasqua o durante i ponti di primavera? Per risolvere il problema domani l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini incontrerà la Capitaneria di porto e le cooperative dei bagnini.