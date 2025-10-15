Prove di mare d’inverno, corsa dei bagnini per mettere le cupole: “Faremo eventi e sport”

Rimini, 16 ottobre 2025 – Mare d’inverno sì, ma con le cupole. Al ristorante dei bagni Ricci a Miramare le tensostrutture vengono installate puntualmente, nei mesi più freddi, già da anni. Il Rimini cafè, sul lungomare, le ha sperimentate per la prima volta nell’ultimo inverno e punta a fare il bis. Ma ci sono anche altri bagnini e titolari di locali di spiaggia e lungomare, che stanno pensando di fare altrettanto per i prossimi mesi.

Strutture “legate agli eventi”

Il nuovo piano spiaggia di Rimini, da poco approvato in consiglio comunale, spinge molto sul mare d’inverno. Ma oggi è possibile “montare strutture in spiaggia (come le cupole) solo per fare eventi. Come nel caso del bagno Ricci, che ci ha già fatto la richiesta per quest’anno”, spiega l’assessore al demanio Valentina Ridolfi. I permessi concessi dal Comune, in ogni caso, sono temporanei e hanno una durata di 120 giorni. Chiarito questo, a Palazzo Garampi c’è la piena disponibilità a valutare le proposte che arriveranno dai bagnini. Al momento l’unica pervenuta agli uffici è quella dei bagni Ricci, “ma sappiamo che altri operatori sono intenzionati a fare richieste, perché stanno valutando di organizzare degli eventi in spiaggia durante l’inverno”. Nel 2026 diventerà più facile installare cupole e altre strutture nei i mesi invernali. “Stiamo lavorando già – conferma Ridolfi – a una variante al piano dell’arenile, per approvare un regolamento specifico per il mare d’inverno. Contiamo di averlo pronto per il prossimo anno”. Ma fino a quel momento, per le autorizzazioni per le cupole saranno legate agli eventi proposti.

Al mare tutto l’anno

Parecchi bagnini riminesi da anni spingono per poter lavorare anche in inverno. Gli stabilimenti con i ristoranti annessi, ovviamente, sono i più interessati alla questione. “Ma non sono gli unici – osserva il presidente della cooperativa bagnini di Rimini sud – Alcuni si stanno informando per montare le cupole, perché hanno in mente di organizzare manifestazioni sportive durante l’inverno. è un’opportunità in più per il nostro turismo”. E che ci sia fermento, lo conferma lo stesso Vanni. “Sappiamo che diversi operatori ci stanno pensando. Difficile dire adesso quanti, alla fine, presenteranno la domanda. Le cupole costano. E considerando che le autorizzazioni concesse dal Comune hanno una durata massima di 120 giorni, chi è intenzionato a metterle si muoverà per poter montare le strutture da fine novembre o inizio dicembre, non prima”.

Natale sulla sabbia

È il caso del ristorante dei bagni Ricci. Dove, negli ultimi anni, sono stati organizzati eventi natalizi e feste di Capodanno. Una sfida vinta, finora. Tanto che si sta pensando, per quest’inverno, di montare cupole più grandi, per aumentare la capienza. E così il Natale in spiaggia è servito...