Provincia: "No agli impianti eolici. Devasteranno la Valmarecchia"

No alle pale eoliche previste al confine con la Valmarecchia. Impianti che se realizzati, attacca la Provincia di Rimini, rischiano di "alterare negativamente e irrimediabilmente l’assetto paesaggistico e naturalistico della Valmarecchia". A giorni la Toscana dovrà decidere sul progetto per ’Badia del vento’ e sugli altri maxi impianti eolici proposti in territorio toscano, ma tutti al confine con le zone del Riminese e di Forlì-Cesena. La Provincia di Rimini aveva già espresso un parere negativo, a gennaio. Nel frattempo le società che intendono costruire gli impianti hanno presentato alla Regione Toscana ulteriori documenti. Ma la posizione di Rimini non è cambiata. Ieri il presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad (foto) ha mandato, tramite i dirigenti, il documento con cui si bocciano completamente i progetti delle pale eoliche. Il documento è stato inviato alla Regione Toscana e per conoscenza anche alla Regione Emilia Romagna. "Le integrazioni fornite dalle società non sono rilevanti – spiega la Provincia – Gli impianti, se realizzati, avrebbero un impatto devastante".