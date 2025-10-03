Provincia per vecchi. Un giovane ogni 3 anziani. Pochi comuni si ‘salvano’

Tre persone con più di sessant’anni per ogni giovane che abbia meno di 14 anni. Il dato rende bene l’idea di quanto sia ormai inarrestabile l’invecchiamento della popolazione, anche nel riminese. Il rapporto tre a uno lo è si è abbondantemente superato a Pennabilli, Sant’Agata Feltria e Casteldelci. Avvicinandosi alla costa le cose vanno meglio e qualche giovane in più lo si vede, anche se il rapporto tra ultra 65enni e minori con età inferiore a 14 anni, resta significativo. A Rimini ci sono 194,7 over 65 ogni 100 giovani. Sulla costa a fare meglio sono solo Bellaria (163,3) e Misano (153,2). Stanno invecchiando in modo più veloce, invece, Riccione (228,6) e Cattolica (234,5). il rapporto presentato da Openpolis mostra anche l’effetto delle dinamiche che si sono registrate nel recente passato sui luoghi scelti dalle giovani coppie per far crescere la famiglia. I costi degli alloggi a ridosso del mare, da tempo ormai, spingono i giovani a trovare casa in zona più distanti e meno care. Vi sono stati comuni che hanno visto un forte impulso a costruire, tra questi c’è senza dubbio San Clemente che non a caso è l’unico territorio in provincia in cui il rapporto giovani anziani si ribalta. Infatti sono più i giovani con meno di 14 anni rispetto agli over 65 (su base cento sono 100 contro 99,8). Altri territori in cui il raffronto ancora regge sono Motescudo-Monte Colombo, Poggio Torriana e Montefiore. Solo a questo punto si incontra Misano, che resta tuttavia una località della costa atipica visto l’ampio territorio che si incunea nella Valconca.

"L’invecchiamento della popolazione è il risultato di una combinazione di fattori, con l’allungamento dell’aspettativa di vita a fronte di una contrazione delle nascite - spiegano dall’amministrazione comunale riminese -. Queste statistiche devono essere la bussola per orientare le scelte strategiche rispetto alle politiche di welfare e di servizi, oltre che di disegno anche fisico della città in grado di essere sempre maggiormente accoglienti e inclusive". Uno sguardo sempre più attento agli anziani, ma anche ai giovani, sottolineano da Palazzo Garampi. "Se da una parte è necessario pensare alle prospettive future in chiave di rafforzamento delle azioni di protezione sociale, dall’altra è necessario scongiurare il rischio che i minori e i loro diritti e tutele vengano declassate nel dibattito e nelle priorità nazionali. Il territorio di Rimini su questo fronte ha lavorato e continuerà a farlo".

Andrea Oliva