Provinciale 13, l’avvio dei lavori slitta ancora

"Ci saranno ritardi legati alle conseguenze dell’alluvione di un mese fa in Romagna: verosimilmente i lavori per la messa in sicurezza della strada provinciale 13 da Bellaria a Santarcangelo non potranno iniziare entro quest’anno, come programmato, ma nel 2024". E’ l’assessore ai Lavori pubblici, Cristiano Mauri, che a richiesta fa il punto sullo stato di avanzamento dell’atteso - ormai da parecchi anni, il via era prevsito già nel 2022, dopo ripetuti incidenti purtroppo anche mortali - intervento di allargamento e sistemazione dei 9,5 chilometri di provinciale, che tocca due province e tre comuni (oltre ai due citati, attraversa San Mauro Pascoli). A che punto siamo, dopo la presentazione del progetto generale del marzo 2022 al Palazzo del Turismo di Bellaria? "Siamo in attesa della versione definitiva del progetto da parte dell’ente capofila – aggiunge Mauri –, che è la Provincia di Rimini, dopo la presentazione già avvenuta delle osservazioni da parte dei Comuni". Ad esempio, Santarcangelo ha chiesto la modifica di alcune rotatorie, l’allargamento di alcuni tratti e così via. Lo stesso per San Mauro Pascoli, mentre Bellaria ha chiesto "di iniziare i lavori dal nostro territorio – continua l’assessore –, specificamente dalle curve strette e pericolose vicine alla chiesa di Bellaria Monte".

In linea generale la strada si allargherà dai 5-7 metri attuali di carreggiata a 9 metri (7 per le due corsie viarie e due di banchina). Previsti espropri. Confermati anche se "forse con qualche ritocco verso l’alto, per i nuovi interventi previsti", i 10 milioni di investimenti già annunciati lo scorso anno dall’allora presidente della Provincia Riziero Santi. Sono previsti interventi di ampliamento della carreggiata su gran parte del percorso per renderne la percorrenza più fluida e meno pericolosa.

Prevista anche la realizzazione di rotonde, panchine, attraversamenti in sicurezza, e implementazione dell’illuminazione,

nonché realizzazione di marciapiedi. Un intervento risolutivo delle criticità che rendono quella strada fra le più pericolose della rete provinciale.

Nota stonata restano ancora una volta i tempi. Stavola slittati per l’alluvione, questa almeno la versione ufficiale. Sulla tempistica, sul progetto e sui costi è intervento, nell’ultimo consiglio comunale, ha chiesto lumi il capogruppo civico Gabriele Bucci. Che ha chiesto tral’altro se sindaco e assessore competente "si siano attiviati per far inserire nel bilancio di previsione finanziario provinciale le specifiche voci di spesa su progettazione e realizzazione dei lavori della provinciale numero 13". Il bilancio 2023-2025 in Provincia è in fase di approvazione.

Mario Gradara