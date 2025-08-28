Provoca un incidente e scappa, poi ha un infarto: salvato dai militari

Si sono presentati a casa sua per contestare il fatto di non essersi fermato dopo aver provocato un incidente lungo la Marecchiese, ma alla fine si sono ritrovati a salvargli la vita. È quanto accaduto a Secchiano di Novafeltria, dove l’altro ieri i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia della Valmarecchia si sono resi protagonisti di un intervento di salvataggio che ha permesso di scongiurare il peggio evitando il decesso di un anziano.

Tutto ha avuto inizio lungo la Marecchiese, all’altezza della frazione di Secchiano. Un’auto in transito è uscita di strada dopo aver tentato di evitare un’altra vettura che, secondo la ricostruzione dei militari, aveva invaso all’improvviso la carreggiata opposta, costringendo il conducente a una manovra di emergenza. Dopo l’impatto, il mezzo responsabile non si è fermato per verificare le conseguenze ma si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma l’episodio ha richiesto l’immediato intervento dei carabinieri, allertati tramite una chiamata al numero di emergenza 112. Gli accertamenti avviati sul posto hanno permesso ai militari di risalire in breve tempo all’identità del conducente che non si era fermato: un uomo di 70 anni, residente nella zona. Una volta individuato, i carabinieri si sono recati a casa sua per chiarire l’accaduto.

È stato in quel momento che la situazione ha preso una piega inattesa. L’uomo, infatti, non appariva in buone condizioni di salute già al momento dell’arrivo dei militari. Pochi istanti dopo, il settantenne è caduto improvvisamente a terra, colto da un arresto cardio-circolatorio che ne ha provocato la perdita dei sensi. I carabinieri, resisi conto della gravità dell’emergenza, hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare. L’intervento è risultato efficace: nel giro di pochi minuti i parametri vitali dell’uomo sono stati ripristinati e mantenuti stabili fino all’arrivo dell’equipe sanitaria del 118, sopraggiunta con i mezzi di soccorso. Il settantenne è stato quindi affidato alle cure dei sanitari e trasportato d’urgenza all’ospedale di Rimini, dove è stato ricoverato per ulteriori accertamenti. Le condizioni dell’uomo, secondo quanto riferito, non sono considerate tali da metterne in pericolo la vita.