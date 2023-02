Psicoanalisi di una città

(segue dalla Prima) Battistini ha posto attenzione a non cadere in un tentativo di interpretazione calata dall’alto. Uno dei pregi del testo è la chiarezza dell’esposizione e la capacità di far comprendere come nuclei di verità soggettiva possano essere colti entro le pieghe della realtà, anche in quei fatti che, apparentemente inspiegabili, riescono a trovare possibili risposte. Suddiviso in dodici sezioni, il libro rende l’idea di come Battistini abbia inteso sviluppare il lungo discorso con i lettori: le prime sette sono dedicate ad aspetti sociali con uno sguardo ai frequenti fenomeni di violenza (stalking, stupro, stragi, femminicidio), all’uso dei social media, all’espressione dei sentimenti in un mondo caratterizzato da ’mutazioni antropologiche’; seguono sezioni dedicate al cinema, ai confronti fra ieri e oggi, alle relazioni tra società e cultura; le ultime due sezioni esplorano il Pianeta psiche e l’Esperienza psicoanalitica. Sulle colonne del Carlino si è potuto trattare di resistenze, libere associazioni, nuovi scenari terapeutici, interpretazione dei sogni. Col suo libro Battistini ha aperto una via agli analisti perché possano intessere in maniera convincente un dialogo con l’esterno, diffondere la conoscenza e trasmettere la vitalità dell’esperienza psicoanalitica.

Pierluigi Moressa