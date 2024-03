Psicologo di quartiere. Attivato il servizio

Uno spazio di ascolto, supporto e orientamento per chi sta affrontando difficoltà personali o famigliari. È attivo anche a Cattolica (come in altri comuni del distretto socio-sanitario di Riccione) il servizio di psicologo di quartiere, un o una professionista che riceverà cittadine e cittadini una volta a settimana, il venerdì, dalle 9.30 alle 12. L’Amministrazione comunale ha individuato e messo a disposizione uno spazio adeguato nella sede del Centro per le famiglie di Piazza della Repubblica (ingresso via Garibaldi). Il servizio è su appuntamento.