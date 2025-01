Psicologo di quartiere in arrivo nella sede di viale Bergamo

Arriva lo psicologo di quartiere. Il servizio sarà attivato per la prima volta a Riccione a partire da domani. Si tratta di un servizio gratuito, fortemente voluto dalla sindaca Daniela Angelini, presidente del Comitato del Distretto socio-sanitario di Riccione. Lo sportello che sarà avviato a Riccione andrà ad affiancarsi agli altri sei già attivi e dislocati nel territorio distrettuale della zona sud: Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, San Clemente e San Giovanni in Marignano. Lo psicologo di quartiere si troverà nella sede distaccata dei Servizi alla persona in viale Bergamo 2 e sarà aperto per tre ore alla settimana, grazie all’impegno di due psicologhe esperte. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti nei comuni del Distretto socio-sanitario di Riccione. Il servizio sarà accessibile il giovedì mattina, dalle 8,30 alle 11,30.