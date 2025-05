Pubblicati gli avvisi per la gestione dei beni comuni

Sono stati pubblicati gli avvisi per la promozione dei patti di collaborazione per l’amministrazione condivisa di immobili e aree pubbliche a Riccione. Gli avvisi riguardano sia l’utilizzo collettivo di spazi pubblici per attività di socializzazione, sia la realizzazione di progetti orientati al sostegno delle fragilità. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata entro e non oltre le 12 di venerdì 30 maggio. Proposte via Pec all’indirizzo comune.riccione@legalmail.it o a mano all’ufficio Cittadinanza attiva e socialità del Comune, in viale Flaminia 41/a.