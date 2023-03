Pugnalato mentre aspettava il bus Killer condannato a sedici anni

di Lorenzo Muccioli

Ha ucciso l’amico, ex collega e connazionale Galileo Landicho, 74 anni, con una pugnalata che lo ha raggiunto al collo. Era il 21 novembre del 2021, quando il corpo del giardiniere filippino veniva ritrovato senza vita sotto alla pensilina dell’autobus 160, davanti alla stazione dei treni. La giustizia per quell’episodio ha fatto il suo corso rapidamente e ieri mattina, il tribunale di Rimini ha condannato a 16 anni di reclusione l’assassino reo confesso di Galileo, Antonio ‘Tony’ Rapisura, 51 anni, che era accusato di omicidio volontario.

Difeso dagli avvocati Alessandro Petrillo e Monica Rossi, l’omicida ha scelto la strada del rito abbreviato, potendo quindi beneficiare di uno sconto di pena pari ad un terzo, essendo venuta a decadere in fase di indagine preliminare, rispetto alla prima formulazione, l’aggravante della premeditazione. Comparso davanti al gup per l’interrogatorio, il 51enne aveva spiegato, come già ribadito al momento dell’arresto, di aver agito perché accecato dalla gelosia verso Landicho, connazionale e amico di vent’anni anni più grande di lui. L’omicida era convinto che Galileo avesse fatto ripetutamente delle avances alla moglie: un corteggiamento spinto, sia dal vivo che sui social network, con il 74enne che approfittando di un viaggio all’estero dell’amico si sarebbe anche presentato a casa sua per incontrarsi con la donna.

Quelle presunte avances già in passato sarebbero state la scintilla che aveva innescato delle discussioni feroci tra i due uomini. Una ricostruzione, d’altra parte, che è sempre stata contestata dai familiari di Landicho, secondo i quali i sospetti di natura amorosa di Rapisura non avrebbero avuto alcun fondamento, essendo solamente il frutto di fantasie. Quel giorno di novembre, tuttavia, Rapisura non aveva alcuna intenzione di uccidere il giardiniere, o almeno è quello che ha sempre sostenuto. Era uscito di casa con l’intento di avere un chiarimento e di confrontarsi con il ‘rivale’ in amore, ma ha ribadito più volte che il delitto non era stato affatto programmato e che mai avrebbe potuto immaginare che gli eventi avrebbero preso quella piega.

"Non volevo uccidere Galileo" ha sempre ripetuto l’imputato, affermando di essersi portato dietro il coltello perché voleva tagliare una foglia da una pianta di banano per la preparazione di un dolce. I due, quella sera, non si sono scambiati nemmeno una parola. Rapisura è arrivato da dietro alla fermata del bus, dove Landicho aspettava il mezzo che lo avrebbe riportato a casa, a Villa Verucchio, e l’ha colpito alle spalle con un coltello a lama ricurva: un solo fendente che non ha lasciato scampo al giardiniere. Nonostante i tentativi di depistaggio, gli investigatori della Squadra mobile – guidati dal vice questore aggiunto Mattia Falso – erano riusciti a risalire a Rapisura, soprattutto grazie alle telecamere di sorveglianza sparse per la città e a quelle degli autobus. Il fermo era quindi avvenuto circa un mese dopo il delitto. "Non giudico le sentenze – ha affermato l’avvocato Petrillo dopo il pronunciamento del giudice – aspetto solamente di leggere le motivazioni".