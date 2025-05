Pulcino d’oro, baby calciatori in azione allo stadio comunale

Un 2025 ricco di novità e soddisfazioni per l’Accademia Marignanese di calcio di San Giovanni in Marignano. Sono stati superati i 300 iscritti nel settore giovanile. E dopo la nuova prestigiosa affiliazione con il Cesena Calcio, oggi allo stadio comunale andrà in scena l’edizione 2025 del Pulcino d’oro (Esordienti classe 2014) con numerose rappresentative locali tra cui anche club prestigiosi come Ravenna e Forli. Si annunciano oltre 700-800 persone tra sportivi, baby calciatori e famiglie per una domenica di sole e tanto turismo sportivo. Il presidente Loris Neri inoltre ribadisce per il 2025: "Abbiamo confermato a San Giovanni un torneo giovanile molto prestigioso denominato ‘Pulcino d’oro’ – dice – che ci vede organizzare partite e meeting con squadre di calcio che arriveranno a San Giovanni da tutta l’Emilia-Romagna e porteranno presenze e turismo significativi. Siamo molto soddisfatti per i tanti risultati positivi di questa stagione, a partire anche dalla prima squadra che ha vinto il suo campionato di Seconda Categoria". Da ricordare anche l’esodo di Pasqua con oltre 240 persone, tra tesserati e famiglie, a Jesolo e Venezia, per la Venezia Cup.