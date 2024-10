"Pulite fossi e campi per prevenire il rischio allagamenti"

Piccole attenzioni, che possono però voler dire tanto di fronte a piogge abbondanti e al rischio di allagamenti. Con l’autunno alle porte, il Comune torna a porre l’accento sulla necessità di garantire la pulizia e manutenzione dei fossi. In questi giorni, da Palazzo Garampi partirà una comunicazione formale, rivolta ad enti pubblici e gestori di infrastrutture stradali, ma anche ai proprietari dei terreni agricoli, con un richiamo preciso riguardante la cura dei fossi, per contribuire alla prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico. Il Comune fa riferimento all’apposito regolamento con cui "si disciplina la tenuta e la cura dei fossi stradali, di guardia e di quelli interpoderali, dei tombinamenti e qualsiasi altra sistemazione per smaltire acque in eccesso". L’obbligo è "garantire una costante manutenzione e pulizia dei fossi di guardia e di quelli interpoderali, dei terreni e degli stabili agricoli e delle tombinature private, attenendosi alle disposizioni nel regolamento". Lavori carico anche "dei proprietari dei terreni agricoli, che devono provvedere all’appropriata sistemazione".