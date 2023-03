Pulizia del lungomare: Geat entra in gioco

Per la pulizia del nuovo lungomare entra in gioco Geat. Cattolica chiede aiuto per gestire il verde urbano e l’infrastruttura in riva al mare nuova di zecca e si rivolge alla società per azioni di Riccione, per i prossimi tre anni. Sarà infatti cruciale in tal senso il consiglio comunale di questa sera, alle 21, quando a Palazzo Mancini è previsto tra i punti all’ordine del giorno proprio l’affidamento del servizio di gestione del verde urbano e del nuovo lungomare per i prossimi tre anni (dal 29 marzo 2023 al 31 marzo 2026) alla Geat Spa di Riccione per una cifra di circa 800mila euro suddivisa in tre anni.

Il servizio inerente al verde urbano si riferisce a parchi, alberi, sfalci vari lungo le strade della città e molto altro ancora. Ma all’interno di tale somma, significativa novità, vi saranno appunto circa 150mila euro, sempre suddivisa in tre anni iva inclusa, per la pulizia e gestione del nuovo lungomare Rasi-Spinelli, in via di realizzazione proprio in questi mesi (fine lavori prevista tra maggio e giugno) e destinato ad una manutenzione importante per i suoi materiali di pregio. La cifra, nel dettaglio solo proprio per il lungomare, sarà destinata per circa 50mila euro all’anno per la gestione del verde, con le sue nuove aiuole, e soprattutto per la pulizia della pavimentazione bianca, che già dopo la prima stagione estiva è apparsa necessaria per garantire un decoro adeguato alla nuova passeggiata turistica durante tutta l’estate.

Insomma nuove importanti spese, che verranno affrontate nella discussione di questa sera nel corso della seduta comunale. Un tema sul quale certamente si tornerà poi a discutere anche nei prossimi mesi, a lavori ultimati, quando il nuovo lungomare concluso sarà la grande novità della zona mare della Regina. Altrettanto importante sarà comunque il servizio di gestione del verde urbano con gli innumerevoli interventi nei parchi cittadini, lungo le strade e nella gestione delle migliaia di alberature cittadine, sempre al centro dell’attenzione di cittadini ed operatori turistici. Il consiglio comunale vedrà la discussione anche su alcune modifiche di alcune imposte comunali come ad esempio pure l’imposta di soggiorno. Spazio poi nella discussione anche alle minoranze ed in particolare pure a Lega e Fratelli d’Italia e Alleanza Civica che presenteranno una mozione sul tema: "Riconoscimento dei Comitati di quartiere all’interno del regolamento comunale". Infine il Movimento Cinque Stelle presenterà una mozione sul tema "Partecipazione all’utilizzo di pedane per disabili per le attività commerciali ed esercenti". Si annuncia dunque una nuova seduta comunale piuttosto ricca di confronti e dibattiti alle porte di una nuova importante stagione turistica.

Luca Pizzagalli