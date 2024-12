Pulizie di Natale, pronto il piano straordinario

Arrivano le feste e con esse anche più eventi e attività nel centro di Santarcangelo, ma tutto questo produce anche più rifiuti. Per questo il comune di Santarcangelo ha predisposto un piano di pulizie straordinarie per tutto il periodo delle festività, potenziando il sistema di raccolta nel centro storico.

Per migliorare il decoro urbano, in questi giorni verrà anche implementata la segnaletica turistica e dei parcheggi. Sul tema della pulizia da oggi parte quindi il servizio Hera con un operatore addetto, dalle 16 alle 22. Operativo tutte le domeniche di dicembre e lunedì 6 gennaio. Pulizie extra sono previste anche durante il Capodanno in piazza: grazie anche alla fornitura di 40 cassonetti in più per l’occasione di San Silvestro. Partita anche la raccolta porta a porta dell’organico per tutti i ristoranti del centro. I passaggi del servizio saranno tutti i lunedì, i mercoledì, i venerdì e i sabato.

Dal 16 dicembre la raccolta porta a porta subirà ulteriori modifiche per i negozianti: la carta non verrà più raccolta il mercoledì ma il sabato, come la plastica. Gli operatori Hera provvederanno al ritiro dei rifiuti dal lunedì al sabato, escluso mercoledì, dalle 13 alle 16. Per il decoro urbano sono poi spuntati nuovi cartelli per indicare i parcheggi di via Pedrignone, piazza Marconi e viale Marini. In collaborazione con Pro Loco, Noi della Rocca, Città Viva e Blu Nautilus sono stati installati altri pannelli nelle plance turistiche su via Montevecchi (nei pressi del parco Francolini), su viale Mazzini (vicino alla stazione) e di fronte all’area Campana. A questi si aggiungono nuove plance dedicate agli eventi, in via Pascoli e in via Don Minzoni.

Nel parco Campo della Fiera inoltre sono stati installati dei cartelli, realizzati dai bambini delle scuole primarie locali, per sensibilizzare le persone a rispettare le regole degli spazi pubblici e dei giardini, nella gestione dei cani. "Tutte queste azioni compongono un pacchetto di accorgimenti importanti per migliorare la qualità urbana del centro commerciale naturale – dichiara la vicesindaca e assessora all’ambiente, Michela Mussoni – e allo stesso tempo vanno incontro alle esigenze espresse dagli esercenti e dalle associazioni di categoria. Il confronto rimane attivo e proseguirà per mettere in campo altri miglioramenti".

