Pulizie di Pasqua: lavaggi straordinari delle strade di Riccione

Pulizie di Pasqua a Riccione, pronta a presentarsi ai turisti ordinata e attrattiva. All’opera Geat da alcuni giorni impegnata nel lavaggio degli arredi urbani e delle principali aree pedonali della città. In corso il lavaggio degli arredi lungo la passeggiata pedonale di viale Ceccarini e lungo viale Dante. A questi si aggiungono gli interventi di pulizia straordinaria delle panchine distribuite lungo i viali Tasso, Gramsci, San Martino e Verdi, dove sono in corso lavaggi approfonditi per restituire decoro e freschezza agli spazi pubblici di sosta. Particolare attenzione è stata rivolta anche ai sottopassi, a partire da quelli di viale Ceccarini e di viale Palestrina, punto di passaggio per residenti e turisti diretti e di ritorno dal mare. Oltre ai pavimenti, per garantire una maggiore igiene e sicurezza, l’intervento ha interessato scale e ascensori dei parcheggi interrati del lungomare. "Queste attività – puntualizza il Comune – s’inseriscono in un più ampio piano di manutenzione e cura della città".

ni.co.