Pulizie sulla spiaggia del Marano

Ripulita dai rifiuti la spiaggia del fratino, il piccolo uccello che da alcuni anni nidifica nella zona di arenile a due passi dal Marano. Domenica scorsa il Wwf ha organizzato una mattinata sulla sabbia nella zona di confine tra Rimini e Riccione, tra la ex colonia Bolognese e la foce del Marano. I volontari, una ventina, hanno raccolto svariati sacchi di immondizia, soprattutto plastica in mezzo alla sabbia. I volontari si sono concentrati soprattutto nell’area della Reggiana, "interessata da un progetto di tutela del Comune di Riccione". Il bottino a fine mattinata contava diverse ‘calze’ degli allevamenti di cozze, bottiglie e bottigliette di pet e vetro, lattine, pezzi di tela e brandelli di stoffa, cartoni, ed anche mozziconi di sigarette (oltre 600 grammi di ‘cicche’), più un grosso coperchio di plastica vicino alla riva, per un totale di 50 chilogrammi di rifiuti. Dopo il Marano seguiranno pulizie sulla spiaggia di Fiorenzuola di Focara, e quella fra Torre Pedrera ed Igea Marina.