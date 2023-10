Pullè ha ‘fiducia’ nel Consiglio di Stato

"La giurisprudenza, sia del Tar che del Consiglio di Stato, per casi di siffatta natura, è chiaramente per l’annullamento del voto". Questo lo spirito con cui l’avvocato Fabrizio Pullè, segretario delle civiche di centrodestra, si avvicina al 10 ottobre, giorno in cui ci sarà l’udienza del Consiglio di Stato sul ricorso della coalizione di centrosinistra contro l’annullamento delle elezioni del 2022 stabilito dal Tar. "Le previsioni, quando si entra in una aula di giustizia, è sempre complicato farle" dice Pullè, tuttavia "mantengo ferma la mia idea non avendo, la difesa della ex sindaca e della sua ex maggioranza, apportato ulteriori elementi alla valutazione dei nuovi giudici". Inoltre: "Mi stupirei se il Consiglio di Stato rimettesse al suo posto l’ex sindaco e la ex giunta". Intanto la politica in città pare essersi presa un periodo di vacanza con il commissariamento. "In un periodo ‘sospeso’, anche la politica si è autosospesa. Oggi il commissario sta facendo un buon lavoro. L’idea abbastanza diffusa è che ci aspetti una campagna elettorale lunghissima. Questo vale per tutti i partiti ed i movimenti, tranne che per la ex sindaca. È quasi commovente come si muova in questo periodo: annunci roboanti, conferenze stampa, programmi per i futuri mesi di governo. Come se la sentenza del Tar non ci fosse mai stata, o come se quella del Consiglio di Stato sia solo una formalità che la riporterà alla carica". Per Pullè un "canto del cigno" visto che "pare complicato che lo schieramento di centrosinistra, visti i non soddisfacenti risultati del primo anno di governo, la confermi come candidata ad una nuova elezione".