Pullè: "Più omaggi che paganti allo show di Veltroni"

A distanza di quattro settimane dallo spettacolo che Walter Veltroni al Palazzo del Turismo scoppia la polemica. Ad accenderla sui social è Fabrizio Pullè, segretario delle liste civiche di centrodestra, che punta il dito sugli "88 biglietti dati in omaggio, stesso numero dei paganti (20 euro a ticket), per un totale di 176 ingressi, in una sala da 233 posti, per un incasso di 1.718,14 euro al netto di Iva".

Pullè tira le somme: "Per la prestazione artistica il Comune ha pagato Veltroni 7.700 euro con determina numero 501 dello scorso 7 aprile. A questo importo vanno aggiunti i costi della sala, del service e della sicurezza, dunque lo spettacolo è costato più di 10mila euro". Pullé commenta: "Che uno spettacolo pagato dai riccionesi, che ha fatto numeri esigui, venga regalato, per la metà dei posti, grida allo scandalo. A questo punto, vogliamo sapere a chi sono andati gli 88 biglietti omaggio e quale incoming turistico possa aver generato uno spettacolo con 88 paganti, a fronte di una perdita netta di circa 8mila euro".