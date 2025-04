Punta un coltello alla gola del prete: "Chiedo scusa": rapinatore condannato

"Chiedo scusa per quello che ho fatto". Ha mostrato pentimento, in aula, un 37enne mantovano ma residente ad Ancona, accusato di una feroce rapina ai danni di un sacerdote cinese in servizio a Rimini, nei locali della chiesa di San Nicolò, avvenuta nel luglio del 2024. Il malvivente si era intrufolato nella sede della Casa Italia-Cina, in via Ravegnani, aveva preso un coltello dalla cucina e lo aveva puntato alla gola di Shawei Yan – da tutti conosciuto come ‘Savio’ - il prete che si occupa di attività di sostegno scolastico ed educative per ragazzi stranieri, minacciandolo e fuggendo dopo aver portato via 500 euro.

Il 37enne, difeso dagli avvocati Massimiliano Orrù e Alice Garavalli, è stato condannato in rito abbreviato a due anni, un mese e 10 giorni. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a quattro anni. Attualmente è sottoposto all’obbligo di firma, tre volte a settimane, ad Ancona. All’epoca dei fatti era un senza fissa dimora che frequentava la stazione dei treni di Rimini. Aveva già inviato una lettera di scuse al sacerdote e avanzato una proposta di risarcimento. Anche nell’udienza si è scusato per il gesto, raccontando di averlo fatto a causa della tossicodipendenza: avrebbe cercato un modo immediato di procurarsi i soldi per la droga.

Le indagini erano state condotte dalla squadra mobile di Rimini, che lo avevano rintracciato nel giro di poco tempo. Ad incastrarlo erano stati i tatuaggi che porta sul collo: quegli ideogrammi cinesi non erano infatti sfuggiti agli occhi del sacerdote, anche lui originario della Cina. "I bimbi del centro estivo erano fuori per una gita. Nella canonica ero rimasto solo io. Verso le 15 o forse le 15.30 ho chiuso gli occhi, mi sono appisolato per un secondo, sulla sedia. Quando li ho riaperti, davanti a me c’era un uomo, un italiano, che brandiva un coltello preso dalla cucina e mi gridava contro. Ho avuto paura e ho pregato che non mi facesse del male. Ma lui sembrava interessato solo ai soldi". Così all’epoca dei fatti Shawei Yan aveva raccontato al ‘Carlino’ l’episodio. "Credo abbia girato un po’ per i corridoi - aveva aggiunto il religioso - poi è entrato nel mio ufficio. Stavo dormendo, mi sono svegliato. Lui ha urlato, voleva dei soldi. Io gli ho detto che non sapevo dov’erano, di fare come voleva, che non mi sarei opposto. Sono rimasto immobile e l’ho lasciato fare. Lui ha cercato per un po’ nei cassetti, ha tirato fuori del denaro: quei soldi ci servivano per pagare gli insegnanti di musica dei nostri ragazzi. Poi se n’è andato via di corsa". "Per fortuna - aggiunge Yan con un sospiro di sollievo - non mi sono fatto nulla, solo tanta paura".