"Punteremo su mare d’inverno e riqualificazione delle ex colonie"

"Il turismo è una delle industrie strategiche della nostra regione. Il 2023 si è chiuso con risultati eccellenti: 61,8 milioni di presenze, superando i dati del 2019. Per confermare e migliorare questi numeri, il nostro approccio sarà sistemico: vogliamo collegare le politiche turistiche con lo sviluppo economico, l’occupazione, i trasporti, la gestione del territorio, la cultura e lo sport". È uno dei passaggi di Roberta Frisoni, durante la presentazione ieri del programma di mandato in consiglio regionali.

"Abbiamo introdotto – spiega la neo assessora al turismo, con deleghe anche al commercio, allo sport, alle colonie e ai lungomare – il concetto di accessibilità turistica come elemento chiave. Di grande interesse per la costa, ad esempio, è l’obiettivo di promuovere un sistema aeroportuale regionale integrato capace di per attrarre un maggior numero di passeggeri internazionali. Inoltre, stiamo lavorando ad una politica integrata che unisca strumenti normativi e di finanziamento per supportare la rigenerazione delle strutture ricettive e il rinnovo dell’offerta turistica, con particolare attenzione alla riqualificazione alberghiera e delle colonie".

Poi la sfida delle concessioni di spiaggia alla luce della direttiva Bolkestein e della nuova legge: "Il nostro modello di turismo balneare è un’eccellenza nazionale, vogliamo salvaguardarlo trasformando un obbligo normativo in un’opportunità di innovazione e di diversificazione. Promuoveremo per questo una gestione uniforme delle concessioni su tutto il territorio regionale, coordinandoci con i vari attori coinvolti. È noto che ci sono questioni importanti all’attenzione del governo che vanno dalla valorizzazione delle professionalità alla quantificazione degli indennizzi su cui vigileremo".

Per ampliare l’offerta turistica "la destagionalizzazione è cruciale. Il settore fieristico e congressuale già da tempo è volano sul territorio riminese del processo di destagionalizzazione, è fondamentale continuare a lavorare per supportarne la crescita. Ma sono tante le opportunità che possono essere esplorate e supportate. Lavoreremo con Comuni costieri, gli enti preposti i e le associazioni di settore e per incentivare iniziative in inverno, come strutture temporanee per eventi. Questo permetterà di attrarre visitatori anche fuori dalla tradizionale stagione balneare. A tal proposito anche lo sport su questo costituisce uno degli elementi trainanti".

Tra le azioni chiave, la "rigenerazione delle ex colonie".