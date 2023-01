Punti patente, si paga doppio per non perderli

Mario Gradara

Hanno scelto il male minore. Quello di pagare una multa doppia pur di evitare di perdere punti dalla patente. O forse, vedersi ritirare la patente stessa. Oltre duemila automobilisti ’vittime’ (si fa per dire) nel 2022 dell’autovelox piazzato dal Comune di Bellaria Igea Marina sulla Statale 16, hanno preferito non comunicare al comando della polizia municipale chi era alla guida. Come previsto dall’articolo 126 bis del codice della strada, in questo caso scatta il salasso a carico del proprietario del veicolo, ma non la decurtazione del preziosi - specialmente per chi è rimasto a secco, o giù di lì - punti sul permesso di guida.