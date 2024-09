"Puntiamo su salute e benessere per rilanciare il nostro turismo"

Igea Marina, l’altra metà del cielo della città di Panzini, è intitolata alla dea greca della salute: Igea, figlia di Ascelpio. Parte da lì la proposta dell’ex capogruppo civico Gabriele Bucci. Che chiede al Comune di diventare "protagonista attivo" del programma regionale che punta sulla prevenzione. Con 10 punti programmatici. "Tutti obiettivi molto importanti e condivisibili – dice Bucci – ai quali io aggiungerei un undicesimo punto assolutamente complementare ed integrativo agli altri: la promozione della salute e del benessere grazie alle città di mare". "Questo vale – aggiunge – sia per i residenti in Emilia Romagna, sia per i connazionali che decidessero di usufruirne, così come già da tempo fanno con i nostri servizi sanitari (cosiddetto turismo medico o sanitario). Ultimo, ma non per importanza: una città turistica che creare salute diventa anche più attrattiva nei confronti dei turisti, dandoci la possibilità di aggiungere un più di qualità all’offerta balneare e di sviluppare al meglio nuovi target (sport, wellness, cultura, enogastronomia… e salute, appunto) di cui abbisogniamo per incrementare i flussi r allungare la stagione turistica".

Conclusione: "Ipotizzato che il programma ’Creare salute’ (proposto dal candidato del centrosinistra alla guida dell’Emilia Romagna de Pascale, ndr) diventi parti salitente della prossima legislatura regionale, dove oltre l’80 per cento del bilancio è destinato a sanità e assistenza, abbiamo il dovere di farci avanti subito. Chi se non noi, che portiamo il nome di una dea e di un’Aria Bella per tutti?".