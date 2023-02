"Puntiamo tutto sulle comunità energetiche"

‘Valmarecchia in Azione’ mette al centro la creazione di comunità energetiche rinnovabili. "Intendiamo creare un tavolo di lavoro – dice il gruppo – che coinvolga privati, categorie, enti pubblici e imprese per parlare di questo progetto, fondamentale per la vallata". Una comunità energetica rinnovabile "è un’associazione formata da tutti questi soggetti, che decidono di unire le forze per produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili, su scala locale. I guadagni della comunità servono per investimenti sul territorio".