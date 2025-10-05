Punto nascite al top. Promossi dalle mamme

Le mamme promuovono il punto nascite dell’ospedale Infermi di Rimini. L’ospedale riminese figura al primo posto, con il punteggio più alto, nell’elenco delle strutture pubblicato dal portale BestBirth.it, la prima piattaforma italiana che raccoglie informazioni dettagliate sui punti nascita. La classifica viene stilata basandosi sulle esperienze condivise da chi ha vissuto un parto. L’intento è offrire a chi sta per diventare genitore la possibilità di orientarsi con maggiore consapevolezza e serenità. Il riconoscimento arriva direttamente dalle recensioni positive lasciate dalle mamme che hanno partorito a Rimini. Le voci prese in considerazione, emerse dal questionario compilato dalle mamme, sono in particolare: qualità dell’assistenza al parto (vaginale o cesareo); qualità dell’assistenza e supporto all’allattamento; accoglienza ed empatia; privacy durante la nascita, a cui si aggiungono il numero di parti per anno, la percentuale di episiotomie svolte e quella di parti vaginali dopo precedente cesareo. "La nostra idea di assistenza è sempre stata quella di rendere questo momento contemporaneamente indimenticabile e sicuro, cercando di promuovere la fisiologia della nascita, assecondando desideri e necessità della futura famiglia" spiega il dottor Patrizio Antonazzo, direttore dell’Ostetricia e Ginecologia di Rimini. "Questo risultato, proprio perché derivante dai racconti e dalle esperienze delle mamme, ci gratifica e ci inorgoglisce ma al tempo stesso ci fornisce importanti nuove idee su cui riflettere". Gina Ancora, Direttrice della Tin e del dipartimento Materno-Infantile, sottolinea che "vi sia la convinzione condivisa che promuovere precocemente, intorno al momento della nascita, l’allattamento e lo sviluppo di una genitorialità sensibile possa favorire la salute futura dei bambini e rappresentare un seme di pace. La percezione da parte delle mamme della qualità del nostro servizio è per noi un indicatore importante e uno stimolo a rimanere in ascolto ai fini di un miglioramento continuo". In chiusura la direttrice medica del presidio ospedaliero, Francesca Raggi: "È una testimonianza del rapporto di fiducia con le donne e le famiglie, e della capacità di unire competenza clinica, sicurezza e umanità".