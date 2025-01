Punto prelievi anche a Misano. Stop alle trasferte per gli esami

Un punto prelievi a Misano. Una novità quella che l’Ausl andrà ad attivare sul territorio misanese. Il punto prelievi venoso si troverà in via Repubblica 22, e sarà aperto tre mattine a settimana. In questa prima fase è previsto che le prestazioni vengano fatte su prenotazione dalle 7 e 5 minuti al mattino fino all’ultimo appuntamento da fissare alle 8,45. Ogni mattina saranno accolte 20 persone al massimo. Si parte così. Il servizio sarà operativo, con accesso solo su prenotazione effettuata tramite i tradizionali canali Cup, Farmacup e Cuptel, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì. I referti potranno essere ritirati nello stesso punto prelievi, o nei totem aziendali nell’ambito delle strutture del riminese, oppure scaricati dal Fascicolo sanitario elettronico. "L’aver portato la possibilità di effettuare prelievi a Misano è un ulteriore passo concreto nel percorso di potenziamento e rafforzamento sul territorio dei servizi per i cittadini – sottolinea Ardigò Martino, nuovo direttore del Distretto di Riccione –. E proprio nell’ottica di un’assistenza sempre più di prossimità cercheremo di verificare ulteriori possibilità di avvicinamento anche di altri servizi". Il Comune ha lavorato con l’Ausl per allestire il servizio. "Si tratta di un potenziamento dei servizi territoriali – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni –.L’avere un punto prelievi a Misano rende il servizio ancora più fruibile per i nostri cittadini, ed amplia la possibilità di avere appuntamenti rapidi e a portata di tutti".

a. ol.