Puravida 2.0 fa il pieno di solidarietà

Puravida 2.0 celebra l’anno appena concluso. Il sogno di creare una barca in grado di portare in mare normodotati e disabili sta decollando, in pochi mesi raccolti quasi 20mila euro (per la precisione 18.930) grazie a tante iniziative, donazioni e versamenti con il 5 per mille. "Abbiamo preso il coraggio a due mani, ed insieme abbiamo aperto il nostro cassetto dei sogni – conferma Bruno Chelotti, presidente di Puravida 2.0 – Grazie ai fratelli Massimo e Mauro Piani abbiamo ricevuto U.l.d.b. Italia, una barca a vela di 18 metri, in disarmo dal 1992. Abbiamo deciso di ristrutturarla completamente con l’obiettivo di renderla accessibile e governabile anche da disabili. Idea accolta dalla comunità cattolichina con positività e partecipazione. Da luglio ad oggi abbiamo raccolto 18.930 euro (costo complessivo 80mila euro): vorremmo essere in mare nel 2024".

Luca Pizzagalli