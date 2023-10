Puravida 2.0 non si ferma. Un’altra cena solidale in arrivo L'associazione Puravida 2.0 invita tutti a una cena di pesce per raccogliere fondi per la realizzazione di una barca accessibile a normodotati e disabili. Servono ancora 40mila euro per ultimare la sfida. Partecipa sabato 28 ottobre al Bikini Disco Dinner!