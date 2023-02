I vicini vedono del fumo uscire da un hotel chiuso da anni, chiamano la polizia e quando gli agenti arrivano trovano e arrestano uno spacciatore. Le manette sono scattate ieri all’ora di pranzo, quando una Volante della polizia è accorsa a San Giuliano su segnalazione di alcuni residenti. Una volta sul posto, i poliziotti hanno trovato all’interno dell’albergo abbandonato un pusher intento a confezionare alcune dosi di droga. Durante la perquisizione sono state rinvenute 10 confezioni di eroina, per un totale di 4,7 grammi, e un involucro che conteneva 31 grammi di hashish. Lo spacciatore è stato arrestato e ieri, dopo una notte in cella, è comparso davanti al giudice per la direttissima. L’arresto è stato convalidato. Contro l’uomo inoltre è scattata la denuncia per minacce aggravate.