Pusher arrestato Sarà espulso dall’Italia

Sarà espulso dall’Italia lo spacciatore albanese pizzicato dagli agenti delle Volanti della questura di Rimini in via Mariotti. L’arresto è stato eseguito sabato scorso, in serata, quando una pattuglia della polizia di Stato ha notato un uomo dall’aria sospetta che era seduto dentro un’auto, non lontano dal parco. Lo straniero, una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, ha subito cominciato a mostrare segni di nervosismo. Un atteggiamento che ha spinto i poliziotti ad eseguire un controllo più approfondito dalla vettura. L’attenzione degli agenti è subito ricaduta sul freno, che presentava tracce di manomissione. All’interno dell’auto era stato infatti ricavato un vano segreto che i poliziotti hanno subito provveduto ad aprire, scoprendo all’interno una scatola di caramelle in alluminio contentente 13 involucri di cocaina, per un peso complessivo di quasi 10 grammi. Gli agenti hanno quindi controllato il portafoglio del cittadino albanese, trovando denaro contante per un valore di oltre 1.300 euro. Una cifra analoga, in banconote di piccolo e medio taglio, era invece custodita nel vano portaoggetti. Il denaro è stato ritenuto provento dell’attività di spaccio. I poliziotti sono andati fino in fondo, perquisendo anche l’abitazione del pusher. All’interno sono stati trovati così altri involucri contenenti polvere bianca e denaro contante per un totale di oltre 7.600 euro. Lo straniero è finito in manette e nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari. Ieri è stato accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Bari in attesa di completare le procedure finalizzate alla sua espulsione dal territorio nazionale.