Pusher arrestato tre volte in un mese

Nell’arco di un mese, è finito per tre volte in manette, sempre per lo stesso motivo: spaccio. Il pusher che ha collezionato questo insolito ‘triplete’, un albanese di 34 anni, è stato pizzicato nuovamente

dagli agenti della squadra giudiziaria della polizia locale, l’altro ieri al parco Pertini di Rivazzurra. Dopo un primo appostamento, gli agenti hanno notato il 34enne mentre gironzolava in bici attorno al parco, sostando accanto alle auto parcheggiate. Dalla perquisizione personale è emerso che nascondeva 6 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita. È stato arrestato e ieri mattina, difeso dall’avvocato Marco Bosco, è comparso in tribunale per la direttissima: il giudice ha confermato la misura cautelare personale con divieto di dimora in tutta l’Emilia Romagna.

Sempre giovedì, gli agenti in borghese del nucleo sicurezza urbana sono intervenuti nella zona della stazione.Qui sono stati fermato due giovani di circa 20 anni anche loro sospettati di spacciare. Il primo, fermato dopo un vano tentativo di fuga, ha tentato di liberarsi dello stupefacente, poi rinvenuto dagli agenti. Per lui è scattata la denuncia. Una denuncia per irregolarità sul territorio è toccata invece all’altra persona fermata, che a non era in regola con il permesso di soggiorno.