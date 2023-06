Pusher bandito dalle discoteche Daspo urbano per un anno al 20enne

Il pusher non balla più e non ballerà per un anno intero nelle discoteche presenti sul territorio provinciale, nè potrà stare nelle vicinanze delle stesse. È questo l’effeto del daspo urbano emesso dal questore di Rimini Rosanna Lavezzaro nei confronti di un giovane ventenne che lo scorso aprile era stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Riccione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico il ventenne durante un controllo delle forze dell’ordine eseguito nel parcheggio della discotecha Cocoriò di Riccione era stato trovato in possesso di diverse dosi di sostanza già confezionate e pronte per essere vendute verosimilmente agli avventori della discoteca. A seguito del processo avvenuto poi con rito direttissimo al Tribunale di Rimini era stato convalidato l’arresto del ventenne e disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Il questore, grazie anche lla sinergica collaborazione dell’Arma dei carabinieri, ha quindi accertato la pericolosità sociale del ragazzo e al fine di prevenire la reiterazione del medesimo reato da parte del giovane, ha deciso di emettere a suo carico la misura di prevenzione del provvedimento Dacur, ossia il divieto di accesso alle aree urbane, simile a quello per le manifestazioni sportive (Daspo), vietandogli così di accedere a tutti i locali da ballo della provincia di Rimini.

A seguito del daspo urbano che ha colpito ora il ventenne, il giovane qualora venga successivamente denunciato per l’inosservanza della nuova misura imposta lui, rischierà la pena della reclusione da sei mesi a due anni e una multa che va dagli ottomila ai 20mila euro. Il provvedimento del questore infatti rappresenta per l’autorità di pubblica sicurezza di colpire con provvedimenti di prevenzione soggetti che si rendono responsabili di comportamenti illeciti, come appunto risultato per il ventenne ora colpito dal daspo.