Pusher recidivo sorpreso a spacciare durante la Notte rosa

Era uscito dal carcere da neanche un mese. Eppure, un nigeriano di trent’anni non ci ha pensato due volte prima di fiondarsi in riviera per la Notte rosa e venire poi pizzicato a spacciare in spiaggia nella zona porto di Rimini. Il nigeriano infatti è stato arrestato venerdì sera dagli agenti della polizia municipale per l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane è infatti stato individuato in spiaggia di fronte a un locale mentre cedeva una dose ad alcuni acquirenti. Il trentenne è stato così perquisito e trovato in possesso di hashish e marijuana suddivisa in più dosi già pronte per la vendita, per un totale di circa 20 grammi. La droga è stata sequestrata e il 30enne è finito in manette e processato ieri mattina con rito direttissimo. Anche in ragione dei numerosi precedenti specifici del 30enne, uscito dal carcere appunto un mese fa, il giudice ha condannato il ragazzo un anno. L’arresto è avvenuto nell’ambito dei controlli intensificati del territorio in concomitanza con le date della Notte rosa.