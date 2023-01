Pusher sorpreso a spacciare cocaina a Misano: arrestato

È stato pizzicato mentre in zona Misano monte stava spacciando una dose di cocaina a un assuntore. È così che un giovane misanese incensurato, dopo una serie di pedinamenti compiuti a suo carico dai carabinieri della stazione locale, è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Il giovane infatti, oltre alla dose ceduta, è stato successivamente perquisito dai militari e trovato in possesso di altri 27 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, oltre a 500 euro in contanti ritenuti dai carabinieri frutto della sua attività di pusher.

Dopo l’arresto in flagranza avvenuto intorno alle 13 di sabato scorso, lunedì il giovane è stato processato con rito direttissimo con la convalida dell’arresto.