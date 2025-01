Quadro incerto ma saldo positivo: "Buoni segnali da turismo e servizi"

Quadro incerto ma imprese in aumento. E’ la fotografia dell’economia del territorio di Movimprese: 39.483 le imprese registrate nella provincia di Rimini nel 2024, con saldo positivo tra cessazioni e nuove attività avviate (+179). Pur nelle incertezze del quadro nazionale e internazionale, anche nel 2024 l’economia del riminese si conferma stabile. L’indicazione arriva dal report annuale di Movimprese sull’andamento della demografia delle imprese nel 2024, che prende in considerazione i dati elaborati da Unioncamere e InfoCamere.

Il 2024 per la provincia i si è chiuso con un tasso di crescita dello 0,45%, superiore a quello registrato a fine 2023 (+0,10%), seconda provincia dell’Emilia Romagna per crescita dopo Modena, con un saldo tra imprese avviate (2.299) e cessate (2.210), di 179 unità. Una crescita che testimonia il consolidamento di un equilibrio, ddopo le turbolenze di Covid e alluvione. Nel 2024 Movimprese conta 39.483 imprese registrate nella provincia di cui 18.017 il 46%) nel settore servizi (a partire da alberghiero e ristorazione), con crescita che continua e che segna +1,83% sul 2023, grazie anche al trend positivo del turismo. Nel settore rientrano anche le attività professionali scientifiche e tecniche, con crescita oltre il 4%, un totale di 1605 imprese attive.

L’andamento dei vari marco-settori segue le tendenze che nazionali, con un restringimento della platea delle imprese nei settori più tradizionali a partire dal commercio, che nel riminese conta 8.969 imprese (segnando -0,62% sul 2023, in linea con il dato nazionale che segna un -0,72%), così come rallentano agricoltura e industria, a fronte invece di un buon stato di salute del settore delle costruzioni. Rispetto al totale delle imprese riminesi, il 45% circa è di tipo individuale.

"Il report restituisce una fotografia a livello generale incoraggiante – commenta l’assessore alle attività economiche Juri Magrini – che testimonia una sostanziale tenuta del tessuto imprenditoriale o con una capacità di reggere ai contesti altamente instabili di questa fase storica. Le criticità a livello di sistema Paese e di alcuni settori specifici vanno affrontate, ma il saldo positivo delle imprese, la vivacità della rete imprenditoriale, lo sviluppo del comparto servizi anche in settori innovativi come le attività professionali scientifiche e tecniche, sono segnali di una economia che nel riminese ha il potenziale per continuare a reagire".