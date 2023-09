Qualità della spiaggia. Bellaria al centro di un progetto pilota

Individuare e testare nuove tecnologie per migliorare sempre più la qualità delle sabbie di balneazione: questo l’obiettivo del progetto innovativo che vede protagonista la spiaggia di Bellaria Igea Marina, città scelta per l’installazione, avvenuta già nell’estate, di un piccolo cantiere stabile sperimentale. Tra i promotori dell’iniziativa, la Regione Emilia Romagna attraverso il tavolo di lavoro permanente TecneHub e l’Università degli Studi di Ferrara, con l’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina che ha accettato di buon grado di offrire la propria partnership: che si è sostanziata nella messa a disposizione di una porzione di arenile, la quale insiste su demanio comunale, per i test e le attività scientifiche. Un fazzoletto di spiaggia dove è già cominciata la sperimentazione di un nuovo trattamento sostenibile da applicare alle sabbie degli arenili, a contrasto ad esempio dei contaminati organici legati alla presenza di persone e animali; sperimentazione che prevede un prossimo disallestimento e poi un nuovo allestimento del cantiere prima della prossima estate, dinamiche fondamentali per la messa a confronto della sabbia così trattata con campioni di materiale non trattato.