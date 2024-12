Qualità della vita: la classifica. Balzo di nove posizioni con la zavorra della sicurezza

Qualità della vita: la provincia di Rimini risale di nove posizioni nella classifica del Sole 24 Ore rispetto a un anno fa, dal 51° al 42° posto. Bene turismo e tempo libero, male la sicurezza. Siamo primi in Italia per presenze turistiche (17.035 per km quadrato) davanti a Venezia, Napoli, Milano e Roma. "La conferma – sottolinea il presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad – di come il comparto rappresenti il traino per l’economia di un territorio, che è imprenditorialmente vivace". Rimini scala 27 posizioni nella sezione ’affari e lavoro’. Bene anche la graduatoria ’cultura e tempo libero’, dove Rimini sale dal terzo al secondo posto: fanno da traino la quantità di servizi a disposizione di residenti e turisti, come palestre e piscine, e l’offerta di spettacoli. Male, anche qui ormai un classico, la sezione ’giustizia e sicurezza’: 4° posto (qui si parte dal basso) su 107 province italiane. Con l’indice peggiore - tra le voci secondarie - del 2° posto (cioè i secondi peggiori) per ’estorsioni’: 30,6 denunce ogni 100mila abitanti. Poiché siamo circa 340mila, significa che in un anno ci sono state un centinaio di denunce. Sul fronte del benessere, Rimini è la provincia che garantisce la più alta speranza di vita alla nascita (terza in Italia, con una media di 84,6 anni) ma peggiora il tasso di fecondità (84esima). Mentre ha buone performance sul sistema sanitario, sia per medici specialisti presenti, sia per bassa emigrazione ospedaliera. Alta la pagella dell’ecosistema urbano (13° posto). Si conferma la vocazione al risparmio (22° posto per depositi bancari delle famiglie). Si conferma anche il caro affitti (102°, con incidenza del 46% sul reddito medio pro capite) e il costo alto per l’acquisto degli immobili (103°) in particolare nelle aree di pregio. "Tutti indicatori – chiosa Sadegholvaad – che se da un lato dicono che il territorio resta fortemente attrattivo, dall’altro evidenziano la necessità di proseguire nella politica di azioni del sostegno all’abitare".

Mario Gradara