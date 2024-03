Qualità della vita. Rimini è al top

L’Italia è conosciuta per il patrimonio culturale, gli splendidi paesaggi e il buon cibo, spesso etichettata come uno dei migliori Paesi al mondo in cui vivere. Ma quale città offre ai suoi residenti la qualità di vita migliore?

CasinoItaliani ha stilato una classifica prendendo in considerazione diversi parametri di 30 città italiane, tra cui le ore medie di sole, gli episodi di criminalità denunciati, l’aspettativa di vita e lo stipendio medio, per rivelare la classifica finale. Da questa classifica emerge che Rimini è nella parte alta della classifica, al 13esimo posto subito dopo Ravenna.

Al primo posto Brescia, subito dopo Firenze e Parma.

Modena è la prima città emiliano-romagnola in classifica, al quarto posto, Bologna è nona.