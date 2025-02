Quando a Rimini c’era il Cantastampa

"È come ingaggiare Marco Travaglio con Mahmood, Aldo Cazzullo con Angelina Mango, Aldo Vitali con Elodie, Concita De Gregorio con Lucio Corsi, Francesca Fagnani con Ultimo, Fabio Fazio con Tony Effe". In pochi lo ricordano, ma è esistito davvero, negli anni ’60, un festival della canzone che ha unito le potenti parole dei giornalisti e la voce dei cantanti più in voga del momento. Ed è partito proprio dall’Embassy di Rimini. Era il 1963. Impossibile trovarne traccia, anche negli archivi della Rai che ne mandò in onda tre delle cinque puntate previste. Un festival fantasma, in pratica. È bastato, invece, un baule di ricordi al giornalista e autore televisivo Michele Bovi, per riportare in vita il Cantastampa, facendone un libro. Il baule, o meglio una cassapanca, è quella conservata dal musicista Ettore Zeppegno, genero di Sandro delli Ponti, articolista della rubrica spettacoli de il Resto del Carlino e ideatore del festival. "Per me un invito a nozze – racconta Bovi nei giorni in cui C’era una volta il Cantastampa, scritto insieme a Pasquale Panella ed edito da Coniglio Editore, è già in libreria – Un festival che nessuno ricorda, anche quelli che ne sono stati i protagonisti. Per tutta una serie di motivi. Il primo è che quei brani non vennero incisi. Il secondo è che di quel festival non ci sono immagini".

Così, non c’è più traccia del debutto riminese di una giovanissima Mia Martini, allora Mimì Bertè con You Are My Boy scritta da Giorgio Martinelli de il Resto del Carlino e musicato dal riminese Carlo Alberto Rossi. "Doveva essere la sua grande occasione – ricorda Bovi – ma quella sera successe di tutto. Un acquazzone si abbattè sull’Embassy. Si decise per un trasferimento al vicino Teatro Novelli. Ma prima dovette finire il film di fantascenza in programma. Indignati per la sfilza di inconvenienti direttore e orchestrali della Rai se ne andarono e così pure il regista e la troupe". Insieme a Mimì Bertè quella sera si esibirono, tra gli altri, anche Iva Zanicchi, Edoardo Vianello, Jean Luk e Gianni Felice con la canzone ’Camilla’ scritta da Maurizio Costanzo. "In pochi se la ricordano, ma rimase evidentemente nel cuore di Costanzo che anni dopo chiamò la sua prima figlia proprio Camilla".