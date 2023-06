"Quando correvano in bici Buscaglione e Celentano"

Riccione summer jazz, che stasera ospita i Quintorigo con Mauro Ottolini e Gino Castaldo, domani continuerà con Andrea Mingardi e la Rossoblues brothers band in un tributo a Ray Charles. Promosso dall’associazione culturale Gaspare Tirincanti, il concerto si terrà alle 21 in piazzale Ceccarini (ingresso gratuito). "Con i miei sedici musicisti proporrò le canzoni più famose di Ray Charles come e altre hit con arrangiamenti blues e jazz. Porteremo un tir di energia. Ci sarà modo di divertirsi e di ballare alcuni brani".

Mingardi su cosa sta lavorando?

"Sul fronte musicale preparo nuove canzoni. Sto girando un docufilm, prodotto dalla Regione sulla storia di Bologna ed è uscito il mio libro Così si suonava in Paradiso, che va benissimo, ripercorre la mia carriera e le mie canzoni, ma anche la storia dei musicisti dagli anni Cinquanta fin quando i dj hanno spazzato via il live, che a Riccione proponevamo al Savioli, al Saviolino, al Vallechiara e al Florida. Anche quando ero altrove, finito il concerto andavo a Villa Alta dove cantava Bruno Martino".

Chi altro incontrava?

"Fred Bongusto, che a Riccione mi veniva a trovare tutte le sere. Mia Martini che dove mi esibivo aveva un tavolo prenotato, Eugenio Finardi, Antonello Venditti, Renato Zero, una valanga di artisti".

Felice di tornare dove si è esibito fin da ragazzo?

"Sono legatissimo a Riccione. E’ stata un palco moto ospitale per tutti i musicisti italiani e internazionali, qui ho tanti ricordi e amici, come Paolo Gualandi e Luciano Tirincanti, fratello di Gaspare. A Riccione negli anni Settanta-Ottanta prendevo casa per quattro mesi, perché facevo venticinque concerti mensili in tutta la riviera".

Mingardi ricorda degli aneddoti?

"Quando Bepi Savioli organizzava il Premio Riccione ero un ragazzino e mi ospitava in hotel. Vedevo uscire Sophia Loren, Marcello Mastroianni… Mi è capitato anche di conoscere Pelè mentre era qua in viaggio di nozze, mentre nei tornei che facevamo nei locali notturni giocavo con Muller e Beckenbauer. Ho assistito anche a una gara ciclistica alla quale partecipavano Fred Buscaglione e Adriano Celentano, la Perla verde era la regina incontrastata delle vacanze italiane. Vorrei che il ristorante Il Calderone fosse ancora aperto per entrare all’una di notte e trovare i Pooh, Loredana la Bertè, Gianni Morandi e tutti i grandi artisti che allora lavoravano in riviera".

Tre giorni fa è morto El Pasador, nato a Riccione, lo conosceva?

"Paolo Zavalloni era un carissimo amico. Aveva una band fantastica e ha fatto cose splendide".

