Quando è lo sport a far festa

La Festa dello Sport ha fatto… gol. Sedici le associazioni presenti e una trentina i passaporti completati e consegnati sono alcuni dei numeri fatti registrare da ‘Verucchio in strada, giochi e sport’, manifestazione tradizionale che continua a mietere successi. Tornata al format originale, ha fatto registrare una grandissima partecipazione. "La piazza piena di bimbi e famiglie tutto il giorno è la cartolina più bella del bisogno di sport e aggregazione in un format che piace a cittadini e società", dice soddisfatta la consigliera Eleonora Urbinati. Successo per il "Passaporto dello sport". Ogni prova dava diritto a un timbro e con tutti 16 si partecipava all’estrazione finale. Tra i 30 passaporti completati sono stati sorteggiati i tre vincitori: la prima è stata Annalisa Lattanzi (ha scelto Taekwondo, tre mesi gratuiti), il secondo è stato Filippo Ottaviani (Calcio, due mesi) e la terza Aurora Mami (ha scelto Basket, 1 mese)". Con la Festa dello Sport si è chiusa l’estate degli eventi verucchiesi, positiva secondo il giudizio degli amministratori. Fra giugno e settembre sono stati quasi un centinaio gli appuntamenti trasversali organizzati. Accanto ai main events oramai tradizionali – come il 39ª Music Festival a ingresso gratuito e Verucchio Calici con il nuovo format e la collabora-zione con la Strada dei Vini e dei Sapori – sono arrivate nuove proposte, come le undici serate del neonato Paese dei bambini. Senza dimenticare i momenti culturali - Incontri con l’autore, l’Opera, Rocca Noir – gli eventi sportivi e la Festa di Quatorg. "Ma gli appuntamenti continuano tutto l’anno, a cominciare dalla Festa della Storia di ottobre", avvertono la sindaca Stefania Sabba e l’assessora al turismo e alla cultura Linda Piva.

m.c.