Quando Gassman scelse il Mariani trent’anni fa

A trent’anni dalle residenze a Sant’Agata Feltria di Vittorio Gassman, ecco una serata teatrale dedicata al grande attore con la partecipazione della figlia, Paola Gassman, e Edoardo Siravo. 1993-2023 Vittorio Gassman al Teatro Mariani è il titolo dello spettacolo in scena sabato 7 ottobre (ore 21,30), a cui seguirà la cerimonia di intitolazione del palchetto dedicato a Vittorio Gassman. Per il pubblico, da ascoltare, ci sono le letture dei brani tratti dalla Divina Commedia. Il Teatro Mariani di Sant’Agata Feltria si riavvicina, dunque, al grande Vittorio Gassman e al Sommo poeta. Dante Alighieri, infatti, dedicò il primo Canto della Divina Commedia ad un noto santagatese, Uguccione della Faggiola. Dal canto suo, nel 1993, Gassman scelse – appunto – l’affascinante Teatro Mariani, per registrare una parte del programma Rai ‘Vittorio Gassman legge Dante’. Il teatro Mariani per Gassman non è stato soltanto uno luogo scelto per la scenografia: "Il Teatro Mariani – disse l’attore – ci procurò una sensazione pari alla gioia dell’archeologo che scopre quello che non cercava. Persino troppo bello, come una piccola Scala di Milano".

Nel 1994, il Comune avviò il recupero del Mariani grazie ai finanziamenti ricevuti. L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera.