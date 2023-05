Quando i figli fanno coming out

Aiutare i genitori ad affrontare il coming out dei propri figli. Va in questa direzione la serata ‘Mamma… papà... devo dirvi una cosa!’, organizzata dalla Commissione Pari opportunità di Riccione per la Giornata contro l’omofobia. L’appuntamento è per domani alle 20.30 al Centro della Pesa, dove alcune famiglie con figli appartenenti al mondo Lgbtqia+ racconteranno la propria esperienza, confrontandosi in una "confidenziale chiacchierata", condotta dalla giornalista Simona Mulazzani. Sarà un momento informativo e di approfondimento per i genitori che affrontano questo percorso tra disagio e difficoltà, ma anche per i ragazzi che in più occasioni non trovano ascolto e sostegno. Previsto l’intervento delle associazioni Agedo e Affetti oltre il genere, che accompagnano psicologicamente tante famiglie nel percorso di accettazione. L’evento potrà essere seguito su Facebook e YouTube del Comune di Riccione.