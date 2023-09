Quando i motori incontrano la moda

A Riccione il rombo dei motori fa rima con moda. In occasione del MotoGp il brend Khrisjoy ha scelto la boutique Gaudenzi per il lancio in esclusiva della nuova collezione di piumini autunnoinverno. Oggi a partire dalle 18,30, presso la boutique in viale Nievo, si terrà un cocktail party. Khrisjoy, luxury outwear brand fondato nel 2017, si caratterizza da sempre per una manifattura completamente italiana, dal design iconico e riconoscibile, che oggi vanta più di trecento punti vendita sparsi in tutto il mondo. In occasione di questo evento Gaudenzi dedicherà al brand una speciale vetrina che rimarrà allestita per una settimana.