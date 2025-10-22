Quando il buio calò sul ring di Stecca: "Persi tutto, ma non mi arresi mai"

"La mia vita è cambiata quella sera di 40 anni fa". È l’8 novembre 1985. Al Flaminio, Loris Stecca, diventato un anno e mezzo prima campione dei supergallo a meno di 24 anni, tenta di riconquistare il titolo contro il portoricano Victor Callejas, che (il 26 maggio 1984) gli aveva inflitto la prima sconfitta in carriera portandogli via la cintura da poco conquistata. Il match è durissimo, ma Stecca prende il dominio del ring ripresa dopo ripresa e sembra vicino alla vittoria. Ma all’improvviso un blackout, causato da alcuni tifosi che hanno rotto alcuni fili della corrente, fa scendere il buio nel palasport. Callejas riesce a rifiatare e alle ripresa del match batte Stecca.

’’A luci spente’’, il film documentario diretto da Mattia Epifani dedicato al pugile riminese che sarà proiettato in anteprima domani sera al cinema Fulgor (alle 21), trae l’ispirazione del titolo proprio da quell’episodio. Che "ha cambiato per sempre la mia vita", ripete l’ex campione del mondo, 65 anni.

La sua è stata davvero una vita da film, dentro e fuori dal ring…

"Ne ho passate tante. Sono caduto molte volte, ma mi sono sempre rialzato dai pugni che il destino mi ha rifilato".

Ha scelto lei il titolo del documentario?

"No, è stato il regista. Ispirandosi proprio al match con Callejas. Quella serata è stata uno spartiacque nella mia esistenza. Il film, inizialmente, doveva raccontare la vita dei fratelli Stecca. Poi, parlando con me e mio fratello Maurizio, il regista ha deciso di raccontare solo la mia, per tutto quello che mi è capitato".

Si sente in debito con il destino?

"Non ho rimpianti. Ho pagato a caro prezzo i successi sul ring, sicuramente avrei potuto ottenere molto di più. Come quella sera con Callejas: senza il blackout al palasport avrei vinto io e avrei ripreso il titolo mondiale. Ho dovuto interrompere la carriera perché sono stato vittima di un incidente".

E nel 2008 salì su un cavalcavia dell’autostrada, minacciando di buttarsi, perché l’assicurazione non voleva risarcirle tutti i danni.

"Ma la mia, quella volta, fu una protesta. Non volevo farla finita per davvero. Poi mi hanno pagato, ma era ormai troppo tardi".

Ha mai pensato di togliersi la vita?

"Sì, diverse volte quando ero in carcere per l’aggressione a Roberta Chester (Stecca ha scontato una pena di 8 anni e mezzo per aver accoltellato l’ex socia della palestra, ndr). Non volevo ucciderla, non volevo farle del male. Quel giorno in palestra ho perso il controllo e ho fatto una grande c… Ho pagato per quell’errore, ma soprattutto a pagare è stata la mia famiglia. Vedevo tutto nero e mi è passato per la testa più volte il pensiero di farla finita. Poi ho capito che dovevo continuare a combattere. In carcere mi ha dato molta forza suor Gabriella. Ogni tanto vado ancora a trovarla e a parlare con lei".

Il progetto di gestire una palestra tutta sua ce l’ha ancora?

"Assolutamente. Con mia figlia vorrei aprire una palestra che fa corsi di autodifesa per le donne. È un’emergenza sociale la violenza sulle donne. Il mio progetto è qualcosa che va oltre lo sport: ha un valore per la comunità. Ce l’ho in testa da anni, purtroppo è tutto fermo. Al Comune l’idea è piaciuta, ma non ho mai avuto risposte. Peccato, perché in questi anni avevo visto vari spazi che potevano essere la location giusta. Ma non riesco da solo a pagare l’affitto".

Lavora ancora come netturbino per la cooperativa sociale 134?

"Sì, certo. Nel documentario mi hanno ripreso anche mentre sono al lavoro. Ma io continuo ad avere grandi progetti per la mia vita. La palestra è uno di quelli".

Anche oggi che ha 65 anni e la pensione è vicina?

"Ho intenzione di vivere ancora per tanti anni. Morirò il 31 marzo 2065, a 105 anni".

Parola di Loris Stecca.