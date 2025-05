Quando il cuoco sposa la caposala. Sette chef per il "fatidico sì"

Sette chef di alto livello in cucina: c’è da giurare che nessuno degli invitati avrà da ridire sul menu che sarà servito in tavola in occasione del pranzo di nozze.

Che si terrà dopo la celebrazione del matrimonio, sabato 17 maggio a Bellaria, a mezzogiorno in punto, con rito civile nella sala comunale del municipio, celebrato dal sindaco Filippo Giorgetti. A convolare saranno Marco Frassante, chef dell’hotel Rio - che ospiterà l’evento, a partire dalle tredici dello stesso giorno - e la caposala dello stesso albergo, Enny Luca, originaria dell’Ungheria. Il menù sarà firmato da Giovanni Tucci, insieme all’équipe ufficiale Cuochi Emilia Romagna, associazione presieduta dallo stesso Tucci, con la presidente dei cuochi Modena Gabriella Costi. Questi i componenti dell’equipe ufficiale cuochi Emilia Romagna: Fabrizio Capannini, Marco Zugliani, Lidia Zani, Samuele Savioli, Marco Masin, Luca Germoglio, Fiammetta Frambosi. "Ci sarà musica live con sassofonista e dj che accompagneranno tutta la giornata – anticipa Frassante –. Gli ospiti saranno accolti in terrazza con un aperitivo di benvenuto". I partecipanti saranno circa un centinaio, con invitati che arrivano un po’ da tutta Europa: dal Salento (la terra d’origine di Frassante), dalla Svizzera, Romania e Ungheria (da parte della sposa, che è di origine ungherese).