Quando il fiume invadeva le case di San Giuliano

Andrea Montemaggi

Gli effetti limitati su Rimini della recente alluvione sono motivati dalla presenza del deviatore del Marecchia. Non sono un esperto ma da un punto di vista storico appare effettivamente che le periodiche alluvioni che Rimini subiva per il fiume furono evitate dalla costruzione di questa opera. Il Borgo San Giuliano era spesso allagato e gli abitanti dovevano tenere al piano terra tavole per bloccare l’ingresso delle acque. Nel 1910 Rimini subì un’inondazione paragonabile a quella attuale. Fin dal periodo papale si studiò la soluzione del problema degli allagamenti, ma l’idea fu messa in pratica nel primo decennio del ’900 con il Consorzio del Marecchia.