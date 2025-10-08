Quando il talento sa fare anche rumore

Oltre duemila presenze attese e tre giorni di spettacolo: Bellaria Igea Marina si prepara a vivere un weekend da palcoscenico con la quarta edizione del Rumore Bim Festival, in programma da venerdì a domenica al Palacongressi.

Nato nel 2022 per ricordare Raffaella Carrà, che qui trascorse parte della sua infanzia, la manifestazione è diventata un punto di riferimento nazionale per la formazione e la scoperta dei giovani talenti dello spettacolo, ma anche un efficace strumento di destagionalizzazione turistica. Sul palco del gran galà finale di domenica ci saranno i ‘maestri’ Enzo Paolo Turchi, Samuel Peron, Lighea e John Vignola. Accanto a loro l’attrice Tiziana Foschi, la cantante Carmen Ferreri e Stefano Dei Vernice, ex frontman dell’omonima band.

"Il festival ha rafforzato la visibilità mediatica su tv e radio — spiega l’assessora al turismo Milena Casali —. Rappresenta un’opportunità concreta per il nostro tessuto economico locale. È la prova che anche in ottobre la città può richiamare pubblico e vitalità". Per il sindaco Filippo Giorgetti, la manifestazione è parte di una strategia più ampia: "È un periodo intelligente, strategico. Si affianca al Ttg di Rimini, così gli hotel aperti per la fiera possono ospitare anche questa kermesse, allungando le permanenze e creando valore per le strutture. È un modo per prolungare la stagione e tenere accesi i riflettori su Bellaria anche fuori dall’estate".

Ideato da Nazzareno Nazziconi e diretto da Roberto Vecchi, il festival si distingue per l’approccio formativo: masterclass, laboratori e incontri con professionisti del settore arricchiscono la competizione. "Non è solo un concorso — sottolineava nelle scorse settimane Paolo Borghesi, presidente della Fondazione Verdeblu — ma un evento che mette al centro l’artista e la sua formazione".

Non a caso dalle passate edizioni del Rumore Bim Festival sono emersi talenti che hanno poi trovato spazio su palchi importanti, come Mimì Caruso, oggi vincitrice di X Factor 2024, e alcuni giovani artisti selezionati dallo Zecchino d’Oro come Salvatore Flamini. È la conferma di un percorso che coniuga intrattenimento e crescita artistica, offrendo ai partecipanti reali possibilità di visibilità e futuro. Nel nome di Raffaella Carrà, icona popolare e simbolo di energia, Bellaria Igea Marina riscopre una nuova stagione fatta di cultura, turismo e spettacolo, e che continua a fare ‘rumore’.

Aldo Di Tommaso