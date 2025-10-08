L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scontri manifestazione BolognaOmicidio CastelfrancoFrancesca AlbaneseMigliori aziende Ottobrata 2025Giornate Fai autunno
Acquista il giornale
CronacaQuando il talento sa fare anche rumore
8 ott 2025
Aldo Di Tommaso
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Quando il talento sa fare anche rumore

Quando il talento sa fare anche rumore

Tre giorni di musica, danza e formazione al Palacongressi per la quarta edizione del festival nel segno di Raffaella Carrà

Grande attesa per l’edizione del Rumore Bim Festival al Palacongressi

Grande attesa per l’edizione del Rumore Bim Festival al Palacongressi

Oltre duemila presenze attese e tre giorni di spettacolo: Bellaria Igea Marina si prepara a vivere un weekend da palcoscenico con la quarta edizione del Rumore Bim Festival, in programma da venerdì a domenica al Palacongressi.

Nato nel 2022 per ricordare Raffaella Carrà, che qui trascorse parte della sua infanzia, la manifestazione è diventata un punto di riferimento nazionale per la formazione e la scoperta dei giovani talenti dello spettacolo, ma anche un efficace strumento di destagionalizzazione turistica. Sul palco del gran galà finale di domenica ci saranno i ‘maestri’ Enzo Paolo Turchi, Samuel Peron, Lighea e John Vignola. Accanto a loro l’attrice Tiziana Foschi, la cantante Carmen Ferreri e Stefano Dei Vernice, ex frontman dell’omonima band.

"Il festival ha rafforzato la visibilità mediatica su tv e radio — spiega l’assessora al turismo Milena Casali —. Rappresenta un’opportunità concreta per il nostro tessuto economico locale. È la prova che anche in ottobre la città può richiamare pubblico e vitalità". Per il sindaco Filippo Giorgetti, la manifestazione è parte di una strategia più ampia: "È un periodo intelligente, strategico. Si affianca al Ttg di Rimini, così gli hotel aperti per la fiera possono ospitare anche questa kermesse, allungando le permanenze e creando valore per le strutture. È un modo per prolungare la stagione e tenere accesi i riflettori su Bellaria anche fuori dall’estate".

Ideato da Nazzareno Nazziconi e diretto da Roberto Vecchi, il festival si distingue per l’approccio formativo: masterclass, laboratori e incontri con professionisti del settore arricchiscono la competizione. "Non è solo un concorso — sottolineava nelle scorse settimane Paolo Borghesi, presidente della Fondazione Verdeblu — ma un evento che mette al centro l’artista e la sua formazione".

Non a caso dalle passate edizioni del Rumore Bim Festival sono emersi talenti che hanno poi trovato spazio su palchi importanti, come Mimì Caruso, oggi vincitrice di X Factor 2024, e alcuni giovani artisti selezionati dallo Zecchino d’Oro come Salvatore Flamini. È la conferma di un percorso che coniuga intrattenimento e crescita artistica, offrendo ai partecipanti reali possibilità di visibilità e futuro. Nel nome di Raffaella Carrà, icona popolare e simbolo di energia, Bellaria Igea Marina riscopre una nuova stagione fatta di cultura, turismo e spettacolo, e che continua a fare ‘rumore’.

Aldo Di Tommaso

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata