Quando il turismo è di... vino

Una bottiglia di vino per raccontare il territorio di Rimini, il mare, l’entroterra e la sua gente. Un viaggio tra il dolce della Rebola e la corposità del Sangiovese, in scena martedì 10 dicembre alla Rocca Malatestiana di Santarcangelo. All’evento organizzato dalla ’Strada dei vini’ la scrittrice e wine educator Laura Donadoni, dialogherà con i produttori delle cantine del territorio e le istituzioni riminesi sull’importanza del vino, non solo dal punto di vista enograstronomico, ma anche turistico. "La Riviera non si spegne con la fine dell’estate, rimane viva tutto l’anno grazie al turismo enogastronomico – spiega Donadoni –. Il vino ne è una componente fondamentale. Io credo nell’associazionismo dei produttori vinicoli, che uniti insieme possono alimentare il comparto turistico. Alla fine il vino non è solo una bevanda, ma cultura, storia: una vera e propria esperienza".

Il lavoro di squadra citato dalla scrittrice è quello portato avanti dalla ’Strada dei vini’, il consorzio che valorizza la produzione delle cantine sui colli riminesi. "Rimini ha dato una nuova giovinezza al Consorzio e lo ha fatto sfruttando l’asset tra enologia e turismo – spiega Sandro Santini, presidente della ’Strada dei vini’ –. Un asset che vogliamo mettere a servizio della città e dell’attrattività dell’intero territorio".

In numeri, solo nel 2023, la produzione di Rimini Doc ha toccato le 390 mila bottiglie e 175 mila per la Rebola. Dati che sono in costante aumento negli anni e testimoniano le fiorenti annate dell’enologia riminese. "Raccontare la Riviera solo con la Rebola è riduttivo, ci voleva anche il sapore e la tradizione del Sangiovese – spiega Nicolò Bianchini, coordinatore Rimini doc –. Per questo dal 2023 lo abbiamo introdotto nel nostro racconto. Uno storytelling che parla della nostra terra e dei suoi odori. Qualunque turista si può portare a casa tutto questo, basta scegliere una bottiglia".

Quello del turismo enogastronomico è un comparto che non va sottovalutato, neppure in Riviera. "I numeri parlano chiaro, quest’anno il 58 per cento degli italiani ha prenotato un soggiorno per ragioni legate al turismo enogastronomico – spiega il presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad –. Per questo motivo vogliamo valorizzare e proporre un tipo di vacanza legato ai prodotti del territorio". Appuntamento quindi il 10 dicembre a Santarcangelo, nella casa del Sangiovese. "La Rocca sulle pendici del Monte Giove è considerato il luogo in cui è nato il Sangiovese: un cerchio che si chiude verso il futuro – racconta il sindaco Filippo Sacchetti –. Storia, tradizione e tipicità si intrecciano per riproporsi in chiave contemporanea".

Federico Tommasini