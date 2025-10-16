Quando la casa è un’emergenza : "Non è un paese solo per turisti"

Emergenza casa: come risolverla? Se ne parlerà nel convegno organizzato da Acer Rimini in programma venerdì 24 ottobre dalle 9 alle 18. Un momento di confronto sull’emergenza abitativa, con un focus sull’edilizia residenziale pubblica e sociale. Alla presentazione hanno preso parte il presidente di Acer Rimini, Tonino Bernabè, la direttrice Alessandra Atzei e l’assessora all’Urbanistica del Comune di Rimini, Valentina Ridolfi, che ha sottolineato come "il tema della casa è uno dei più importanti che il Pug (Piano Urbanistico Generale) dovrà affrontare".

L’evento coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico, accademico e delle professioni, con l’obiettivo di individuare modelli e strumenti capaci di offrire risposte sostenibili, accessibili e tempestive all’emergenza abitativa. Il presidente di Acer Rimini ha definito l’iniziativa "un modo di riportare il tema della casa al centro dell’agenda politica". Ha poi aggiunto: "Solo nella nostra provincia servirebbero almeno 700 nuovi alloggi".

Il convegno si propone di approfondire le criticità legate al diritto all’abitare, evidenziando come la domanda di alloggi riguardi non solo le fasce più deboli, ma anche studenti universitari e lavoratori, categorie che stanno vivendo crescenti difficoltà nel trovare soluzioni abitative adeguate. Secondo l’assessora all’Urbanistica Valentina Ridolfi, l’emergenza abitativa a Rimini è aggravata anche dalle caratteristiche della città come meta turistica. "Molti visitatori oggi preferiscono vivere un’esperienza da cittadini temporanei", ha spiegato, sottolineando come questa trasformazione abbia inciso profondamente sull’equilibrio del mercato immobiliare.

Il tema si inserisce in una più ampia riflessione sulla qualità dell’offerta turistica riminese e sulla pianificazione urbanistica, che dovrà allinearsi agli obiettivi della Regione Emilia-Romagna, orientati al ‘consumo di suolo zero’. In questo contesto, i Comuni sono chiamati a promuovere la rigenerazione urbana, il riuso degli spazi e il recupero di immobili privati da destinare ad abitazioni a canone calmierato o sociale. Fondamentale sarà la collaborazione tra pubblico e privato, per trasformare le esigenze del territorio in progetti concreti e realizzabili, favorendo uno sviluppo sostenibile e duraturo.

Il convegno Piano Casa rappresenta dunque un momento strategico per Rimini, che punta a rispondere alle esigenze abitative dei cittadini attraverso politiche integrate e innovative, capaci di migliorare la qualità della vita e garantire un accesso più equo alla casa.